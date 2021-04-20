Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов на території країни.

За даними Укргідрометцентру, 20 квітня вночі у південних, а також вдень у східних, південно-східних та Полтавській областях очікуються значні дощі та пориви вітру 17-22 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення електропостачання та руху транспорту на окремих ділянках доріг або вулиць.

Також в цей день у зв’язку з відлигою у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень, червоний).

Прогноз погоди на 20 квітня

Синоптики прогнозують, що погода в Україні 20 квітня 2021 року буде дощовою та вітряною. У деяких областях можуть пройти грози.

Температура вдень триматиметься на рівні 12-15 градусів тепла, проте вночі значно похолодає. У Києві також пройде слабкий дощ.