Через стягування військ Росії до кордону з Україною Рада національної безпеки та оборони (РНБО) готує різні сценарії реагування. За ситуацією стежать цілодобово.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на зустрічі з главою Бюро нацбезпеки Польщі Павелом Солохом.

– Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування, – сказав він.

Данілов зазначив, що РФ накопичила велику кількість військ на кордоні з Україною для провокацій. Військове угруповання Росії налічує десятки тисяч військовослужбовців.

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Секретар РНБО також висловив вдячність країнам НАТО за допомогу і надію на подальше поглиблення співпраці. Глава Бюро нацбезпеки Польщі, в свою чергу, запевнив у підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України.

Солох також зазначив, що Росія несе відповідальність за ескалацію напруги.

Загострення на Донбасі

Спостерігачі ОБСЄ раніше зафіксували, що Росія накопичує техніку на Донбасі. Серед іншого, 269 одиниць різного типу озброєнь і військової техніки розмістили на окупованій території.

Майже на всіх полігонах виявили броньовані машини – всього 113 одиниць. Також місія ОБСЄ заявила, що бойовики заважають працювати спостерігачам.