Сторони підгрупи з безпеки ТКГ суттєво просунулися в узгодженні доповнень до заходів із посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Так, під час засідання 20 квітня за основу взяли український проект доповнення.

Сторони по пунктах пройшли перше читання в повному обсязі.

Дату для другого читання визначать представники ОБСЄ.

– Не виключено, що засідання відбудеться ще до кінця цього тижня, – припускають представники української делегації для участі в ТКГ. – Є надія, що до наступного засідання на рівні глав делегацій 28 квітня документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений у повністю узгодженому варіанті.

Зустріч радників нормандської четвірки

19 квітня відбулася зустріч радників голів держав нормандської четвірки від України, Німеччини, Франції та Росії.

Усі чотири країни-учасниці обговорювали доповнення до розроблених німецько-французькою стороною кластерів.

У результаті радники домовились провести наступну зустріч безпосередньо на лінії розмежування, щоб ухвалити рішення в конкретних умовах.

Крім того, сторони доручили підгрупі з безпеки ТКГ на засіданні 20 квітня опрацювати конкретні заходи для вдосконалення механізму контролю за дотриманням режиму тиші.