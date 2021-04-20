На занятті зі стрільби у школі в Черкасах дев’ятикласник отримав кульове поранення в голову. Наразі 14-річна дитина перебуває у вкрай важкому стані.

Трагедія відбулася у тирі Дитячо-юнацької спортивної школи №2, що розташована у приміщенні Черкаської міської гімназії №9. Поранений підліток – учень однієї зі шкіл міста.

Медики, які прибули на виклик, виявили, що підліток перебуває в критичному стані без свідомості, з порушенням дихання та кровотечею з голови. Його доправили до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.

За попередньою інформацією, в лікувальному закладі у дитини зупинилося дихання і 14-річного хлопця перевели на штучну вентиляцію легень.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події. Зазначається, що тренера, на занятті у якого це відбулось, відсторонили від виконання обов‘язків.

На Черкащині підлітка вразило струмом

На станції у Черкаській області 16-річного хлопчика вразило струмом контактної мережі. Дитину госпіталізували із 50% опіками тіла.

Наразі постраждалий у стабільно тяжкому стані. Йому мають зробити операцію з пересадки шкіри. За інформацією залізничників, напруга контактної мережі становить 27,5 кВ.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР