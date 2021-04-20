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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Вихідні у травні 2021: скільки днів відпочиватимуть українці

вихідні у березні

Довгі вихідні у травні 2021 року матимуть українці, а саме – 13 днів.

Українці за календарем матимуть дев’ять вихідних днів. Окрім того, на третій місяць весни припадають три свята – День міжнародної солідарності трудящих (1 травня), Великдень (2 травня), День перемоги (9 травня).

За рішенням Кабміну, 3 та 4 травня будуть додатковими вихідними для українців, оскільки 1 та 2 травня випадає на суботу та неділю.

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Також День перемоги за календарем – неділя, тому 10 травня, у понеділок, громадяни України матимуть ще один додатковий вихідний.

Загалом українці відпочиватимуть 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30 травня.

Календар державних свят

Календар державних свят на 2021 рік в Україні налічує 11 визначних дат. Загалом у 2021 році українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочиватимуть – 115.

У червні українці відзначатимуть два свята – Трійця (20 червня) і День Конституції (28 червня).

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