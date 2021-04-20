Зеленський закликає ФОПи активніше подавати заявки в Дію для отримання допомоги

В Україні стартувала реєстрація заявок на отримання держдопомоги для малих підприємців та найманих працівників, які були змушені припинити працювати через посилення карантину.

Президент Володимир Зеленський закликає активніше реєструвати звернення в Дії, щоб вже в квітні отримати 8 тис. грн із держбюджету.

– Малий і середній бізнес – одна з головних складових нашої економіки. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу та закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам, – зазначив глава держави.

Водночас Зеленський закликає місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів.

– Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах, – наголосив він.

Станом на ранок 20 квітня вже близько 100 тис. осіб подали відповідні заявки.

Читайте Як оформити допомогу ФОП у додатку Дія

Допомога ФОПам

У березні Верховна Рада ухвалила закон про допомогу ФОПам на карантині.

Документ передбачає, що застраховані наймані працівники суб’єктів господарювання та малі підприємці, які постраждали через запровадження додаткових карантинних обмежень, отримають від держави одноразову допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Із бюджету у 2021 році на такі виплати виділять близько 2,9 млрд грн.