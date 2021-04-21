Чернівецька область виходить з червоної зони карантину. З 22 квітня на території регіону діятимуть обмеження жовтої зони.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обмеження червоної зони карантину діяли в області майже два місяці – з 1 березня.

Але вже з 22 квітня у Чернівецькій області діятимуть обмеження жовтої зони карантину. Це означає, що все ще буде заборонено проводити банкети у нічних клубах, ресторанах та кафе.

Але закладам громадського харчування дозволять працювати з 7.00 до 24.00. Спортивні та фітнес-клуби також відкриються, але тільки за умови, що вони зможуть забезпечити розміщення відвідувачів у кількості одна людина на 10 кв. м.

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Все ще під забороною з 22 квітня буде проведення масових заходів у школах та університетах за участі глядачів і перевезення пасажирів в транспорті в кількості більшій, ніж місць для сидінь.

Карантинне зонування

Станом на 21 квітня у 12 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька й Чернігівська області.

Ще у дев’яти областях діють обмеження помаранчевої зони, і у трьох – жовтої. Детальніше ознайомитися з карантинним зонуванням можна у нашому матеріалі.

Джерело: Олег Немчінов