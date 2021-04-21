Після травневих свят в Україні варто очікувати погіршення ситуації з коронавірусом, однак четверта хвиля активного поширення хвороби прогнозується уже на осінь.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив очільник парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– Ми можемо отримати вибух захворюваності після травневих свят. Але, за моєю логікою, четверта хвиля буде саме восени, – зазначив Михайло Радуцький.

За його словами, четверта хвиля може бути складнішою через те, що восени фіксується спалах інших сезонних захворювань.

Третя хвиля коронавірусу

З початку березня в Україні почала погіршуватися епідситуація. Кількість нових хворих на коронавірус продовжила зростати й у квітні.

20 квітня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла третю хвилю коронавірусу.

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