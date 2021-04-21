Національний банк України підвищив курс долара та євро до гривні.
На середу, 21 квітня, НБУ встановив курс 28,01 грн/1$.
Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 21 квітня, становить на 33,74 грн/1€.
Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль і польський злотий трішки знизилася.
Курс валют в Україні від НБУ на 21.04:
- $1 – 28,01 грн;
- €1 – 33,74 грн;
- 1 польський злотий – 7,41 грн;
- 10 російських рублів – 3,65 грн.
Зростання інфляції в Україні в 2021 році
15 квітня Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2021 рік із 7%, як це було в січневому прогнозі, до 8%.
Водночас у НБУ сподіваються, що інфляція повернеться до 5% до 2022 року.
Очікується, що пік стрибка інфляції на рівні близько 9,6% припаде на третій квартал 2021 року.
Детальніше про зростання інфляції в Україні в 2021 році читайте в матеріалі Фактів ICTV.