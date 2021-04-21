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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Долар і євро трішки здорожчали: курс валют на 21 квітня

Долари, кредит МВФ

Національний банк України підвищив курс долара та євро до гривні.

На середу, 21 квітня, НБУ встановив курс 28,01 грн/1$.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 21 квітня, становить на 33,74 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль і польський злотий трішки знизилася.

Курс валют в Україні від НБУ на 21.04:

  • $1 – 28,01 грн;
  • €1 – 33,74 грн;
  • 1 польський злотий – 7,41 грн;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

курс валют 21 квітня

Зростання інфляції в Україні в 2021 році

15 квітня Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2021 рік із 7%, як це було в січневому прогнозі, до 8%.

Водночас у НБУ сподіваються, що інфляція повернеться до 5% до 2022 року.

Очікується, що пік стрибка інфляції на рівні близько 9,6% припаде на третій квартал 2021 року.

Детальніше про зростання інфляції в Україні в 2021 році читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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