Генштаб ЗСУ спростував чутки про зміни до призову 2021

Генеральний штаб Збройних сил Україн не вносив жодних змін до порядку призову 2021 і закликав не користуватися непідтвердженою інформацією з приводу цього.

Так, останнім часом активізувалися інформаційні маніпуляції з боку РФ, метою яких є створення негативного іміджу України та її збройних сил.

Зокрема, йдеться про нібито зміни термінів проходження строкової військової служби.

– Ми закликаємо користуватися тільки перевіреною інформацією, яку ви завжди можете знайти на офіційних сторінках в соціальних мережах ЗС України, Генштабу та Міноборони України, – заявили в прес-службі відомства.

Призов в Україні: що потрібно знати

В українському законодавстві існує декілька статей, що регламентують порядок призову і терміни військової служби.

Зокрема, наразі строкова військова служба в Україні не передбачає залучення військовослужбовців до бойових завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Стаття 15 ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу пояснює, хто з громадян України вважається придатним до строкової військової служби.

Це чоловіки віком від 18 до 27 років, які не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Стаття 23 ЗУ про Строки військової служби пояснює: залежно від ряду чинників військовослужбовці можуть проходити строкову службу різну кількість часу.

Зокрема, для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях, – до 18 місяців.

Для осіб, які на момент призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістр – до 12 місяців.

У Генштабі підкреслили, що йдеться не про сам факт отримання вищої освіти, а про наявність ступеня магістра у дипломі про вищу освіту.