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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Коли Київ може вийти з червоної зони – Степанов озвучив терміни

Коли Київ може вийти з червоної зони – Степанов озвучив терміни

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вже 30 квітня Київ може перейти з червоної до жовтої зони епідемічної небезпеки. За його словами, це залежить від дотримання карантинних обмежень.

– Є велика надія, що до 30 квітня Київ уже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас, – сказав він.

Степанов також закликав не збиратися великими компаніями на травневі свята, а провести ці дні вдома. За його словами, коронавірус – атеїст, і йому все одно, що людям потрібно святкувати Великдень.

Локдаун у Києві

Локдаун у Києві діє з 5 березня – місто перебуває в червоній зоні епідемічної небезпеки. Також Київ тримається в лідерах за кількістю виявлених випадків Covid-19.

У столиці залишаються закритими всі школи та дитячі сади; весь громадський транспорт працює поки за спеціальними перепустками; заклади громадського харчування працюють тільки на винос або доставку; не працюють продуктові ярмарки.

Раніше мер Києва Віталій Кличко анонсував, що в столиці введуть додаткові карантинні обмеження на Великдень. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. Їх обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Джерело: Сегодня

Фото: Pexels

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