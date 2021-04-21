Окружний адмінсуд поскаржився у ПАРЄ на рішення про його ліквідацію

Судді Окружного адміністративного суду міста Києва звернулися до членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи.

На думку авторів заяви, законопроект №5369 Про ліквідацію ОАСК, внесений президентом Володимиром Зеленським на розгляд до Верховної Ради, загрожує незалежності судової влади в Україні.

У листі служителі Феміди звернули увагу на те, що порядок ліквідації судових установ визначено Конституцією України і законом про судоустрій і статус суддів.

Згідно із затвердженою процедурою, ініціатива щодо ліквідації будь-якого суду в Україні повинна має бути затверджена ухвалою Вищої ради правосуддя.

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Зміст законопроекту, зазначається в зверненні, нібито спрямований не на зміну системи судоустрою в країні, а на створення умов для звільнення суддів ОАСК без їх згоди, що заборонено пунктом 3.4. Європейської хартії закону про статус суддів.

Таким чином, впевнені підписанти листа, президент і Верховна Рада загрожують конституційному ладу країни.

Ліквідація ОАСК

Законопроект про ліквідацію ОАСК також передбачає створення Київського міського окружного адміністративного суду.

Його територіальна юрисдикція буде поширюватися на столицю України.

До формування нової судової установи справи підсудні ОАСК, будуть розглядатися в Київському окружному адмінсуді.

Причинами ліквідації ОАСК стали резонансні рішеня, які ухвалювалися суддями.

Так, судді окружного адмінсуду Києва відзначилися скасуванням нової редакції українського правопису, а також поверненням столичниму проспекту імені Степана Бандери назви Московський.

Крім того, голову ОАСК Павла Вовка, якого раніше звинувачували у спробі захоплення державної влади, було затримано при спробі отримати хабар в розмірі $100 тис.

Джерело: ОАСК