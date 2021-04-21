Із 1 січня 2021 року для ФОП на загальній системі оподаткування почала працювати об’єднана звітність, до складу якої входить єдиний соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір (ВЗ).

Тепер ФОПи на загальній системі оподаткування без найманих працівників подаватимуть податкову декларацію про майновий стан і доходи за оновленою формою. Це – додаток ЄСВ 1 (колишня форма Д5 звіту ЄСВ “за себе”, – Ред.).

– Відзвітувати за 2021 рік на оновлених бланках ФОПи мають із 1 січня 2022 року до 9 лютого 2022 року, – говорить у коментарі Фактам ICTV юрисконсульт Олена Молчанова.

Об’єднана звітність для ФОП на загальній системі з найманими працівниками починає працювати вже з першого кварталу 2021 року.

До об’єднаного звіту належить:

колишній звіт із ЄСВ (форма Д4),

колишня форма 1ДФ (нині це – додаток 4ДФ Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ЄСВ, – Ред.).

– ЄСВ, ПДФО та ВЗ за найманих працівників відтепер має в звіті щомісячну розбивку. Звітувати за всіма цими податками треба один раз на квартал – протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу. Раніше звіт за найманих працівників подавали щомісяця, – уточнює експерт.

Квартальне подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ЄСВ (колишній звіт 1 ДФ та звіт із ЄСВ, – Ред.), може стосуватись і ФОП на загальній системі без найманих працівників у випадках, передбачених законодавством України.

Один із випадків подання цієї форми – співпраця одного ФОПу з іншим ФОПом. Дохід, виплачений підприємцю, відображатиметься в теперішньому податковому розрахунку (колишній звіт 1ДФ).

– Такі звіти потрібні для виявлення контрагентів. Наголошую: їх заповнюють тільки ті підприємці, які співпрацюють з іншими ФОПами, – пояснює юрисконсульт.

Так, якщо один ФОП замовить в іншого, наприклад, бухгалтерські послуги, то ця операція має бути відображена в його звіті та звіті отримувача цієї послуги.

– ФОПа оштрафують на 1 020 грн, якщо він взагалі не подав розрахунок 1ДФ або подав із запізненням, не повністю вказав відомості, надав недостовірні дані чи наробив помилок, через які зменшилося чи збільшилося зобов’язання з ПДФО чи ВЗ. Якщо протягом року порушення повторяться, штраф становитиме вже 2 040 грн, – зауважує Олена Молчанова.

ФОП на загальній системі без найманих працівників сплачує такі податки:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;

військовий збір (ВЗ) – 1,5%;

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22%.

ФОП на загальній системі оподаткування з найманими працівниками сплачує ПДФО, ВЗ та ЄСВ ще й за найманих працівників.

Сплачуються ці податки та збори з однієї бази – отриманого чистого оподаткованого доходу (прибутку).

Чистий оподаткований дохід ФОП (прибуток) = доходи ФОП – витрати ФОП

Клопіт із фіксацією витрат немарний – завдяки цьому підприємець може скоротити суму податку ПДФО.

– На загальній системі враховуються витрати, пов’язані з веденням їхньої господарської діяльності. Підприємці-спрощенці такої переваги не мають. Якщо спрощенцю на рахунок надійде 10 тис. грн, то він із цієї суми сплатить 5%. Якщо таку суму отримає загальник і витратить частину з неї на оренду, покупку матеріалів для роботи та матиме про це документальне підтвердження, то він сплатить 18% із суми, що залишиться, – повідомляє юрисконсульт.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОПом від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зазначений у Податковому кодексі України.

Також не слід забувати про те, що ФОПи на загальній системі обов’язково ведуть Книгу обліку доходів та витрат.

– Із початку 2021 року дещо невизначеним залишається питання Книги обліку доходів і витрат. Якщо спрощенцям дозволили довільну форму, то для загальників такого прямого дозволу немає. Тому робимо висновок й продовжуємо вести паперовий варіант книги, – каже Олена Молчанова.

Читайте Як оформити допомогу ФОП у додатку Дія

У випадку перевірки чи закриття підприємницької діяльності податкова обов’язково перевірить Книгу обліку. Її цікавитимуть подані звіти, нарахування податків, банківські виписки, дохід підприємця, поданий на нього іншими ФОПами податковий розрахунок (колишній 1ДФ) тощо.

Олена Молчанова наголошує: кожен ФОП на загальній системі оподаткування може раз на рік перейти на спрощений варіант. Для цього потрібно за 15 календарних днів до початку наступного кварталу подати заяву про перехід.

Зазвичай усі особи, які зареєструвалися як підприємці, автоматично стають ФОПами на загальній системі оподаткування.

За заявою ФОПи можуть перейти на спрощену систему, якщо:

діяльність, якою вони прагнутимуть займатися, не належатиме до переліку обмежень обраної системи,

підприємець не матиме боргів перед податковою.

Допомога ФОПам на час карантину

Станом на ранок 20 квітня близько 100 тис. осіб подали заявки на отримання допомоги для малих підприємців та найманих працівників, які були змушені припинити працювати через карантин.

Президент України Володимир Зеленський закликає громадян активніше реєструвати звернення в додатку Дія, щоб вже в квітні отримати 8 тис. грн.

Із держбюджету в 2021 році на такі виплати виділять близько 2,9 млрд грн.

Детальніше про допомогу ФОПам на час карантину читайте в матеріалі Фактів ICTV.