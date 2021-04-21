У Києві просять перейменувати станцію метро Героїв Дніпра на Героїв УПА

У Києві хочуть перейменувати станцію метро Героїв Дніпра на Героїв УПА.

На сайті Київської міської ради з’явилася відповідна петиція, автором якої виступив Василь Бабич.

Він вважає, що доцільніше, аби станція не називалася Герої Дніпра, бо назва присвячена визволенню міста від німецько-нацистських окупантів. А якщо розглянути цю операцію з військової точки зору, то вона була доволі провальною через неймовірно велику кількість жертв.

Також автора петиції обурило те, що в оформленні станції присутня гвардійська стрічка, яка давно стала символом російської агресії.

Поки петицію підписали 86 людей.

За 87 днів вона має зібрати 10 тис. підписів.

Метро на Троєщину

В Інституті Генерального плану Києва повідомили про плани на метро на Троєщину. До 2060 року житловий масив матиме 22 станції.

Зокрема протягом 5-7 років планують запустити перші п’ять станцій. До 2040 року додатково облаштують ще 12 станцій. Таким чином до кінця 2040 року метро на Троєщині налічуватиме 17 станцій.

До 2060 року облаштують ще п’ять станцій. Всього на Троєщині буде 22 станції метро. В інституті повідомили, що побудувати одночасно таку кількість станцій майже неможливо, з цієї причини їх облаштовуватимуть у Києві поступово.