Україна та Велика Британія розширюють військову співпрацю для підготовки бійців ЗСУ

Велика Британія розширить навчально-тренувальну операцію Orbital для підготовки українських військових. Про це домовились головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак з начальником штабу оборони Великої Британії Ніколасом Картером під час зустрічі.

Зокрема, вони обговорили питання розвитку військового співробітництва між ЗС України та Великої Британії, а також домовились розширити навчально-тренувальну операцію Orbital до місії з обміну досвідом.

– Це створює додаткові можливості для розвитку Збройних сил України, передусім у підготовці Військово-Морських сил, Сухопутних військ, Повітряних сил та сил спеціальних операцій, – повідомляють в генштабі ЗСУ.

Читайте ЗСУ отримали модернізований вертоліт із системою захисту від ракет

Картер наголосив, що в рамках двостороннього військового співробітництва британські військовослужбовці підготували понад 20 тис. бійців Збройних сил України.

– Британська сторона також очолює ініціативу підготовки військово-морських сил ЗСУ та підтримує оборонну реформу в Україні, – наголосив начальник штабу оборони Великої Британії.

Також британський генерал запевнив, що його країна продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Втрати на Донбасі

Нещодавно Офіс президента назвав число вбитих на Донбасі українських військових з початку року через російську агресію.

В районі проведення ООС з початку 2021 року загинуло 26 українських військовослужбовців.

Джерело: Генштаб ЗСУ