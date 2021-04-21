Укрзалізниця з 00.01 22 квітня 2021 року відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Чернівецької області.
Рух потягів відновили через те, що в регіоні скасовують червоний рівень епідемічної небезпеки.
Курсувати за повноцінним маршрутом будуть такі поїзди:
- №7/8 Київ-Чернівці-Київ;
- №117/118 Київ-Чернівці-Київ;
- №135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;
- №357/358 Київ-Рахів-Київ.
Продаж квитків на ці напрямки вже відкрито.
Вихід Чернівецької області з червоної зони
21 квітня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила про вихід Чернівецької області з червоної зони карантину.
Із 22 квітня на території регіону діятимуть обмеження жовтої зони.
У червоній зоні область перебувала майже два місяці – з 1 березня 2021 року.
Джерело: Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця