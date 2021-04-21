Укрзалізниця з 00.01 22 квітня 2021 року відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Чернівецької області.

Рух потягів відновили через те, що в регіоні скасовують червоний рівень епідемічної небезпеки.

Курсувати за повноцінним маршрутом будуть такі поїзди:

№7/8 Київ-Чернівці-Київ;

№117/118 Київ-Чернівці-Київ;

№135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;

№357/358 Київ-Рахів-Київ.

Продаж квитків на ці напрямки вже відкрито.

Вихід Чернівецької області з червоної зони

21 квітня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила про вихід Чернівецької області з червоної зони карантину.

Із 22 квітня на території регіону діятимуть обмеження жовтої зони.

У червоній зоні область перебувала майже два місяці – з 1 березня 2021 року.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця