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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Укрзалізниця відновлює рух поїздів до Чернівецької області

Укрзалізниця

Укрзалізниця з 00.01 22 квітня 2021 року відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Чернівецької області.

Рух потягів відновили через те, що в регіоні скасовують червоний рівень епідемічної небезпеки.

Курсувати за повноцінним маршрутом будуть такі поїзди:

  • №7/8 Київ-Чернівці-Київ;
  • №117/118 Київ-Чернівці-Київ;
  • №135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;
  • №357/358 Київ-Рахів-Київ.

Продаж квитків на ці напрямки вже відкрито.

Вихід Чернівецької області з червоної зони

21 квітня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила про вихід Чернівецької області з червоної зони карантину.

Із 22 квітня на території регіону діятимуть обмеження жовтої зони.

У червоній зоні область перебувала майже два місяці – з 1 березня 2021 року.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

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