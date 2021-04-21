У Києві покращується ситуація з коронавірусом та зменшується кількість нових випадків, але розслаблятися зарано.

Про це наголосив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу 21 квітня.

— Фахівці зазначають, що запроваджені містом обмеження дають результати. У нас почала знижуватися кількість нових випадків захворювання, а також небагато, але зменшилася кількість хворих, які потребують госпіталізації. Лікарі наголошують, що більшість пацієнтів, котрі потрапляють до лікарень, на жаль, у важкому стані.

Також Кличко вчергове наголосив на важливості дотримання елементарних правил захисту від коронавірусу.

— Розслаблятися зарано. Я закликаю усіх мешканців столиці дотримуватися елементарних правил – максимально обмежуйте контакти, носіть маски, користуйтеся антисептиками, – додав Кличко.

Коронавірус у Києві

Станом на ранок 21 квітня у Києві зафіксовано 965 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії у столиці захворіло 187 196 осіб.

Від ускладнень Covid-19 за добу померли 40 пацієнтів, подолала коронавірусну хворобу – 641 особа.