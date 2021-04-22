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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції проти 13 осіб та 95 компаній

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Його ухвалили на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 15 квітня.

Указ №169/2021 оприлюднили на сайті Офісу президента 21 квітня. Документ набуває чинності з дня публікації.

Згідно з ним, під санкції на три роки потрапили 13 осіб:

  • Араік Амірханян;
  • Сєяр Куршутов;
  • Олександр Черепинський;
  • Едуард Кукоба;
  • Олег Доронін;
  • Тигран Мелконян;
  • Володимир Полуситок;
  • Денис Амінєв;
  • Сергій Сердюк;
  • Михайло Грібанов;
  • Андрій Попов;
  • Олег Богданов;
  • Юрій Дворак.

Крім того, під санкціями опинилися 95 компаній.

Активи цих фізичних і юридичних осіб буде заблоковано, припиняються будь-які торгові операції.

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Санкції проти контрабандистів

15 квітня Рада нацбезпеки і оборони схвалила другий розширений пакет персональних санкцій проти організаторів і виконавців контрабандних схем.

Рішення ухвалили через загрозливі масштаби контрабанди в Україні.

Детальніше про санкції проти контрабандистів читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

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