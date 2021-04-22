Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Його ухвалили на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 15 квітня.
Указ №169/2021 оприлюднили на сайті Офісу президента 21 квітня. Документ набуває чинності з дня публікації.
Згідно з ним, під санкції на три роки потрапили 13 осіб:
- Араік Амірханян;
- Сєяр Куршутов;
- Олександр Черепинський;
- Едуард Кукоба;
- Олег Доронін;
- Тигран Мелконян;
- Володимир Полуситок;
- Денис Амінєв;
- Сергій Сердюк;
- Михайло Грібанов;
- Андрій Попов;
- Олег Богданов;
- Юрій Дворак.
Крім того, під санкціями опинилися 95 компаній.
Активи цих фізичних і юридичних осіб буде заблоковано, припиняються будь-які торгові операції.
Санкції проти контрабандистів
15 квітня Рада нацбезпеки і оборони схвалила другий розширений пакет персональних санкцій проти організаторів і виконавців контрабандних схем.
Рішення ухвалили через загрозливі масштаби контрабанди в Україні.
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