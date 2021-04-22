Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Його ухвалили на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 15 квітня.

Указ №169/2021 оприлюднили на сайті Офісу президента 21 квітня. Документ набуває чинності з дня публікації.

Згідно з ним, під санкції на три роки потрапили 13 осіб:

Араік Амірханян;

Сєяр Куршутов;

Олександр Черепинський;

Едуард Кукоба;

Олег Доронін;

Тигран Мелконян;

Володимир Полуситок;

Денис Амінєв;

Сергій Сердюк;

Михайло Грібанов;

Андрій Попов;

Олег Богданов;

Юрій Дворак.

Крім того, під санкціями опинилися 95 компаній.

Активи цих фізичних і юридичних осіб буде заблоковано, припиняються будь-які торгові операції.

Санкції проти контрабандистів

15 квітня Рада нацбезпеки і оборони схвалила другий розширений пакет персональних санкцій проти організаторів і виконавців контрабандних схем.

Рішення ухвалили через загрозливі масштаби контрабанди в Україні.

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