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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

25 квітня у Києві обмежать рух транспорту: які вулиці перекриють (КАРТА)

громадський транспорт

25 квітня у Києві з 8.00 до 15.30 буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення V Міжнародного Євро Марафону.

Рух буде обмежено на таких вулицях: Еспланадна, Рогнідинська, Шота Руставелі, Саксаганського, Велика Васильківська, Фізкультури, Антоновича, Жилянська, Льва Толстого, Володимирська, Тарасівська, Паньківська, Симона Петлюри, Бульварно-Кудрявська, Шолуденка, Академіка Янгеля, Смоленська, Олекси Тихого, Гарматна. 

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А також на площі Льва Толстого, Повітрофлоцькому проспекті та проспекті Перемоги та на з’їзді з Шулявського мосту.

Громадський транспорт теж змінить маршрути та розклад руху.

25 квітня у Києві обмежать рух транспорту – (КАРТА)

Київський герой паркування

На Русанівці водій легкової автівки перегородив рух та пішов, але жителям столиці не сподобалася така поведінка.

Вони вирішили покарати героя паркування і висипали на Peugeot цілу купу різного сміття.

Джерело: Патрульна поліція

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