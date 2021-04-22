25 квітня у Києві обмежать рух транспорту – (КАРТА)

25 квітня у Києві з 8.00 до 15.30 буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення V Міжнародного Євро Марафону.

Рух буде обмежено на таких вулицях: Еспланадна, Рогнідинська, Шота Руставелі, Саксаганського, Велика Васильківська, Фізкультури, Антоновича, Жилянська, Льва Толстого, Володимирська, Тарасівська, Паньківська, Симона Петлюри, Бульварно-Кудрявська, Шолуденка, Академіка Янгеля, Смоленська, Олекси Тихого, Гарматна.

А також на площі Льва Толстого, Повітрофлоцькому проспекті та проспекті Перемоги та на з’їзді з Шулявського мосту.

Громадський транспорт теж змінить маршрути та розклад руху.

Київський герой паркування

На Русанівці водій легкової автівки перегородив рух та пішов, але жителям столиці не сподобалася така поведінка.

Вони вирішили покарати героя паркування і висипали на Peugeot цілу купу різного сміття.