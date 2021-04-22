Росія не отримає від України воду для Криму навіть у силовий спосіб. У цьому переконаний віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков.

За словами політика, РФ не наступатиме з півдня, тільки щоб отримати контроль над доступом води для півострова.

– Не треба забувати, що Північно-Кримський канал – рукотворний, він не є природним. Він тягнеться аж від реального наповнення, там, де є дебіт води. Тобто їм доведеться аж до Дніпра доходити? На північ країни, щоб всюди контролювати воду? Це нереально. Це півкраїни треба захопити, – каже Олексій Резніков.

Крім того, Росії, щоб атакувати, треба мати контингент, запевняє віце-прем’єр-міністр.

– За офіційними даними, у Росії є 1 млн солдатів на 144 млн населення і всю їхню територію. Але ж їм ще тримати кордони. Ви ж знаєте, що, захищаючись, достатньо мати менший склад. У нас офіційно 250 тис. збройних сил. Плюс 50 тис. нацгвардії. Додайте сюди тих, хто уже через фронт пройшли. Якщо не помиляюсь, 460 тис. наших громадян, – підраховує Олексій Резніков.

Ще до цієї цифри, каже урядовець, потрібно додати українців, які теж будуть боронити свою землю.

– Це буде дуже дорога історія для Росії. І тут головне питання – навіщо? Так просто воду вони не отримають, навіть у силовий спосіб. Їм треба буде пролити кров російських солдат… – вважає представник уряду.

Проблеми з водою в Криму

У квітні Україна заявила про можливість постачання питної води до Криму в разі загрози гуманітарної катастрофи для українських громадян. Однак у такому разі воду постачатимуть у бутлях.

Північно-Кримський канал, який забезпечував 85% потреб півострова, з початку анексії перекритий дамбою. Зносити її, доки не повернуть Крим, не будуть.

Наявні ж на півострові ресурси, яких цілком може вистачити для населення, використовують на потреби великих підприємств та військових, а тепер ще й додаткових підрозділів.

Детальніше про проблеми з водою в Криму читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Українська правда

Фото: КМДА