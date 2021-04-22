В Україні 23 квітня почнеться похолодання. У західних та північних областях температура повітря різко знизиться до +7 – +12°C.

На Сході, Півдні та Центрі (окрім Вінницької області) буде трішки тепліше – +12 – +18°C.

Атмосферний фронт принесе дощі та подекуди грози, посилиться вітер.

– До Сходу та південного сходу України фронт не встигне дійти, тому там у п’ятницю буде без істотних опадів, – прогнозує синоптик Наталка Діденко.

У столиці 23 квітня очікується відчутне похолодання до +7 –+10°C, поривчастий вітер і дощ.

– Надалі за похолоданням почнуться заморозки від 0°C не лише на ґрунті, а й у повітрі, які збережуться ночами аж до вівторка, – зазначає експерт.

Відновитися тепло повинно з наступного тижня.

Прогноз погоди на травень 2021

У травні звичної спеки не буде, прогнозує народний синоптик Леонід Горбань.

Великдень, який цьогоріч буде 2 травня, також не порадує теплом.

Детальніше з прогнозом погоди на травень 2021 року можна ознайомитись в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Наталка Діденко