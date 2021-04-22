PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Перші весняні грози: погода в Україні 22 квітня (КАРТА)

прогноз погоди_погода

Погода в Україні у четвер, 22 квітня 2021 року, буде з дощами та першими весняними грозами. Попри це, на всій території країни буде тепло.

На заході – дощі з грозами, температура вдень – від +11° до +16°.

У північних регіонах цього дня також очікуються опади, повітря подекуди прогріється до +18°.

У східних областях – дощі, лише у Харкові буде сухо. Стовпчики термометрів підіймуться до +17°.

У центрі – мінлива хмарність, температура вдень – від +15° до +17°.

Мешканців південних регіонів також потішить сонце, лише у Херсоні очікуються дощі. Повітря прогріється до +18°.

Погода в Украине 22 апреля

Читайте
Мінлива хмарність і дощі: прогноз погоди в Україні на тиждень (КАРТА)

Погода на Великдень

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, погода на Великдень 2021 буде прохолодною.

Не варто очікувати, що й травень потішить теплом.

Детальніше про погоду в Україні на Великдень 2021 читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка