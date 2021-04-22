Погода в Україні у четвер, 22 квітня 2021 року, буде з дощами та першими весняними грозами. Попри це, на всій території країни буде тепло.

На заході – дощі з грозами, температура вдень – від +11° до +16°.

У північних регіонах цього дня також очікуються опади, повітря подекуди прогріється до +18°.

У східних областях – дощі, лише у Харкові буде сухо. Стовпчики термометрів підіймуться до +17°.

У центрі – мінлива хмарність, температура вдень – від +15° до +17°.

Мешканців південних регіонів також потішить сонце, лише у Херсоні очікуються дощі. Повітря прогріється до +18°.

Погода на Великдень

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, погода на Великдень 2021 буде прохолодною.

Не варто очікувати, що й травень потішить теплом.

Детальніше про погоду в Україні на Великдень 2021 читайте на Фактах ICTV.