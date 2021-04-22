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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Суд визнав законним перейменування проспекту Степана Бандери

проспект Бандери, проспект Московський

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на Степана Бандери, а також ще чотирьох столичних вулиць.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції.

– Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії Свобода, П. Богомазова та Українського інституту національної пам’яті, який я мав честь представляти в апеляції, – повідомляє адвокат В’ячеслав Якубенко.

Таким чином, рішення Київради від 7 липня 2016 року визнано законним, згідно з яким перейменовано:

  • вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;
  • вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;
  • вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
  • провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;
  • проспект Московський — на проспект Степана Бандери.

Позови щодо перейменування вулиць у Києві

28 січня Окружний адміністративний суд міста Києва повернув проспекту Бандери колишню назву – Московський проспект.

Рішення було ухвалено за позовом організації Громадський контроль та порядок.

9 грудня 2019 року Апеляційний суд Києва вже скасовував рішення Окружного адміністративного суду від 25 липня щодо проспектів Московського та Генерала Ватутіна.

Детальніше ознайомитися з позовами щодо перейменування вулиць у Києві можна в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: В’ячеслав Якубенко

Фото: УНІАН

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