Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на Степана Бандери, а також ще чотирьох столичних вулиць.
Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції.
– Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії Свобода, П. Богомазова та Українського інституту національної пам’яті, який я мав честь представляти в апеляції, – повідомляє адвокат В’ячеслав Якубенко.
Таким чином, рішення Київради від 7 липня 2016 року визнано законним, згідно з яким перейменовано:
- вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;
- вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;
- вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
- провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;
- проспект Московський — на проспект Степана Бандери.
Позови щодо перейменування вулиць у Києві
28 січня Окружний адміністративний суд міста Києва повернув проспекту Бандери колишню назву – Московський проспект.
Рішення було ухвалено за позовом організації Громадський контроль та порядок.
9 грудня 2019 року Апеляційний суд Києва вже скасовував рішення Окружного адміністративного суду від 25 липня щодо проспектів Московського та Генерала Ватутіна.
Детальніше ознайомитися з позовами щодо перейменування вулиць у Києві можна в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: В’ячеслав Якубенко