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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

У Київській області посилений карантин продовжили до 30 квітня

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У Київській області продовжили термін дії посиленого карантину до 30 квітня. Таке рішення 22 квітня ухвалила комісія з ТЕБ і НС через те, що ситуація в області залишається напруженою.

Лише за останню добу на Київщині захворіли 877 осіб. Крім того, невтішними є показники госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

Залежно від епідеміологічної ситуації окремим регіонам Київщини рекомендовано:

  • збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту та коригувати інтервал руху, залежно від завантаженості, крім годин з 07:00 по 10:00 та з 16:00 до 20:00;
  • у разі змін руху транспорту повідомити про це громадян;
  • перевозити пасажирів із заповненістю не більше 50%;
  • призупинити навчальний процес;
  • дати рекомендації закладам торгівлі встановити пріоритетний час для обслуговування людей похилого віку (з 10.00 до 12.00).
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Карантин в Україні та режим надзвичайної ситуації продовжили до 30 червня. Таке рішення 21 квітня ухвалив Кабінет міністрів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців залишатися вдома на Великдень.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація

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