У Київській області продовжили термін дії посиленого карантину до 30 квітня. Таке рішення 22 квітня ухвалила комісія з ТЕБ і НС через те, що ситуація в області залишається напруженою.

Лише за останню добу на Київщині захворіли 877 осіб. Крім того, невтішними є показники госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

Залежно від епідеміологічної ситуації окремим регіонам Київщини рекомендовано:

збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту та коригувати інтервал руху, залежно від завантаженості, крім годин з 07:00 по 10:00 та з 16:00 до 20:00;

у разі змін руху транспорту повідомити про це громадян;

перевозити пасажирів із заповненістю не більше 50%;

призупинити навчальний процес;

дати рекомендації закладам торгівлі встановити пріоритетний час для обслуговування людей похилого віку (з 10.00 до 12.00).

Читайте 12 областей та Київ залишаються в червоній зоні карантину

Карантин в Україні

Карантин в Україні та режим надзвичайної ситуації продовжили до 30 червня. Таке рішення 21 квітня ухвалив Кабінет міністрів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців залишатися вдома на Великдень.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація