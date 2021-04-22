Консул Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк залишив Російську Федерацію у середу.
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що в Україні Сосонюк планує взяти коротку відпустку, щоб провести час із сім’єю і відновити сили.
— Маємо розуміти, що робота українських дипломатів у Росії, фактично на території держави-агресора, сповнена численних викликів. Люди працюють в умовах посиленого тиску, перманентних загроз провокацій. До того ж, має місце нехтування російською стороною своїми зобов’язаннями у межах Віденської конвенції про дипломатичні зносини, зокрема в частині гарантування безпеки іноземного дипломатичного корпусу, – сказав він.
Ніколенко наголосив, що в МЗС України високо цінують роботу Олександра Сосонюка й усіх співробітників українських дипломатичних установ в Росії.
— Після відпустки консул повернеться до зовнішньополітичного відомства та продовжить захищати національні інтереси нашої держави, – додав речник МЗС України.
Затримання Сосонюка
17 квітня стало відомо про затримання дипломата Генерального консульства України Олександра Сосонюка. Про це повідомили у ФСБ РФ.
За версією ФСБ, консул нібито “отримував закриту інформацію з баз російських правоохоронних органів”.
Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що затримання Олександра Сосонюка в Росії було фактично нападом правоохоронних органів РФ на дипломата. За його словами, вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства.
Пізніше МЗС РФ повідомило, що Сосонюк має залишити територію РФ протягом 72 годин. У свою чергу в МЗС України повідомили, що у відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства РФ у Києві повинен залишити територію України протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.