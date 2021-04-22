Консул Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк залишив Російську Федерацію у середу.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що в Україні Сосонюк планує взяти коротку відпустку, щоб провести час із сім’єю і відновити сили.

— Маємо розуміти, що робота українських дипломатів у Росії, фактично на території держави-агресора, сповнена численних викликів. Люди працюють в умовах посиленого тиску, перманентних загроз провокацій. До того ж, має місце нехтування російською стороною своїми зобов’язаннями у межах Віденської конвенції про дипломатичні зносини, зокрема в частині гарантування безпеки іноземного дипломатичного корпусу, – сказав він.

Ніколенко наголосив, що в МЗС України високо цінують роботу Олександра Сосонюка й усіх співробітників українських дипломатичних установ в Росії.

— Після відпустки консул повернеться до зовнішньополітичного відомства та продовжить захищати національні інтереси нашої держави, – додав речник МЗС України.

Затримання Сосонюка

17 квітня стало відомо про затримання дипломата Генерального консульства України Олександра Сосонюка. Про це повідомили у ФСБ РФ.

За версією ФСБ, консул нібито “отримував закриту інформацію з баз російських правоохоронних органів”.

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