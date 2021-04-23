У 2021 році учасники Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) повинні будуть обов’язково носити маски, а перед входом у приміщення пройти температурний скринінг.

Про це під час вебінару Вакцинація для освітян 22 квітня повідомила Тетяна Вакуленко – заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Приміщення, де проходитиме ЗНО, будуть дезінфікувати. Крім того, учасників тестування будуть запускати лише у певні часові проміжки, щоб уникнути великих скупчень людей.

На відміну від 2020 року, цього року охочі пройти ЗНО та працівники пунктів самі забезпечать себе захисними масками та антисептиками. Минулого року кошти на це виділили партнери Міністерства освіти та науки України.

Перенесення пробного ЗНО

Пробне ЗНО у Миколаївській області та у місті Києві перенесли через посилений карантин. Нова дата проведення пробного тестування – 15 травня.

Коли можна буде отримати результати пробного ЗНО, дивіться на Фактах ICTV.