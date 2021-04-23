53% громадян вважають, що мета РФ – налякати Україну: опитування щодо стягування військ

Соціологічне опитування від Gradus Research показало, що 90% опитаних громадян чули про стягування військ РФ до кордону з Україною.

Також респонденти виділили п’ять головних цілей Росії. Майже 53% вважають, що мета – залякати Україну та домогтися виконання планів, які вигідні Кремлю, 31% – підготовка військового вторгнення в Україну. Цікаво, що на цих цілях частіше наполягали люди віком 55-60 років.

22% вважають, що мета – це посилення позицій Росії під час переговорів з США. 17% – запобігання повернення ОРДЛО і Криму до складу України і 14% вважають метою – анексію ОРДЛО і відкрите введення російських військових сил.

Найменше вірять в те, що РФ може піти на військове вторгнення в Україну найближчим часом, жінки – 10%. 22% опитаних вважають вторгнення РФ малоймовірним. Хоча і те, що таке можливо вважають також 22%. І 15% українців впевнені, що ніякого військового вторгнення не буде.

Опитування також показало, які країни, на думку респондентів, підтримають Україну в разі відкритої військової агресії Росії: США – 55%, Польща – 27%, Канада – 24%. Майже 20% опитаних вважають, що Україну не підтримає жодна з країн.

61% українців вважає, що найкращою підтримкою будуть масштабні санкції проти РФ, які торкнуться торгівлі і фінансів. Найбільше в цей метод підтримки вірять українці, віком 55-60 років (82%).

59% опитаних вважають, що країни можуть надати військову допомогу зброєю, бойовим обладнанням, боєприпасами, розвідувальною інформацією, 41% – створенням політичного тиску і 37% – готовністю участі в бойових діях на нашому боці.

Опитування торкнулося і активації української влади щодо вступу в НАТО і отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Близько 30% опитаних вважають, що членство в НАТО необхідне прямо зараз. Ще 18% думають, що ці зусилля своєчасні та на тлі загроз Росії вони можуть прискорити вступ України в НАТО. Ще 16% не вірять, що це приведе до прискорення вступу України в НАТО або зменшить загрозу нападу Росії.

Дослідження було проведене соціологічною компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 14 квітня 2021 року, розмір вибірки: 1000 респондентів.

Про компанію Gradus Research

Gradus Research – дослідницька компанія, що спеціалізується на соціологічних опитуваннях за допомогою спеціального мобільного додатку. Опитування проводяться з дотриманням стандартів соціології серед верифікованих респондентів панелі Gradus.

