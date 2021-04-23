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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Карантин в Україні можуть продовжити й після 30 червня – Немчінов

коронавірус, карантин, маска

Карантин в Україні можуть продовжити й після 30 червня. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу Україна 24.

За словами представника уряду, Київ та Київська область найближчим часом можуть вийти з червоної зони.

Однак ухвалять таке рішення лише тоді, коли будуть відповідні для цього показники.

Продовження карантину в Україні

21 квітня Кабмін продовжив карантин в Україні та режим надзвичайної ситуації до 30 червня 2021 року.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії.

Джерело: Україна 24

Фото: Depositphotos

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