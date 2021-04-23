Кравчук назвав умову розриву дипломатичних відносин із РФ

Україна може остаточно розірвати дипломатичні відносини із Росією, якщо у Москві відмовляться брати участь в Нормандському та Мінському форматах.

Про це сказав глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук в ефері одного українського телеканалу.

За його словами, наразі розрив дипломатичних відносин з РФ є не першочерговим питанням. Проте такий сценарій дій цілком можливий.

– Наприклад, якщо завтра Росія відмовиться брати участь у Нормандському і Мінському форматах, тоді виникає питання про необхідність розриву дипломатичних відносин на наступний же день, – пояснив Кравчук.

Водночас він наголосив, що зараз потрібно використовувати всі можливості для припинення війни на Донбасі.

Напередодні Кравчук заявляв, що президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви на переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

За його словами, зустріч щодо врегулювання ситуації на Донбасі можлива тільки на території нейтральної держави.

21 квітня Зеленський під час свого звернення запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, де йде війна.

Джерело: 4 канал