П’ять областей в Україні незабаром вийдуть з червоної зони карантину, а Київ з дня на день. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Йдеться про Київську, Львівську, Запорізьку, Полтавську та Одеську області.

Також Ляшко відзвітував про отримання 367,2 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виготовленої у Південній Кореї. За його підрахунками, препарат використають за два тижні.

З наступного тижня вакцину доставлять до двох тисяч пунктів щеплення. Нею імунізуватимуть передусім пріоритетні групи населення та людей старше 65 років.

Адаптивний карантин в Україні

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 30 червня. Таке рішення 21 квітня ухвалив Кабмін.

Наразі у червоній зоні карантину – Київ та 11 областей. До помаранчевої зони входять дев’ять областей.

Жовтий рівень епідеміологічної небезпеки встановлено у Закарпатській, Херсонській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Джерело: Віктор Ляшко