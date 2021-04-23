Російському блогеру заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму у 2016 році. Тепер він не зможе відвідати Україну щонайменше три роки.

Чоловік прибув учора ввечері в Чорноморський порт на теплоході з Туреччини. За даними Держприкордонслужби, це відомий російський блогер, який брав участь у популярних реаліті-шоу Дом-2 і Свадебный размер-2.

Під час розмови з прикордонниками росіянин підтвердив факт перебування на окупованій території АР Крим у 2016 році. За його словами, на півострів він потрапив поромним сполученням через закритий пункт пропуску Керч.

За порушення закону України про правовий режим на тимчасово окупованій території росіянину заборонили в’їзд до 2024 року.

За даними ЗМІ, мова йде про Сергія Пинзаря.

Російському актору заборонили в’їзд в Україну

Раніше прикордонники заборонили в’їзд в Україну на три роки російському акторові.

З опублікованої фотографії паспорта громадянина Росії відомо, що він народився в Вологодської області. Він також незаконно відвідував окупований Крим у 2017 році.