У мережі з'явились фото однієї з перших шкіл, яка стала зразком для Великого будівництва

Реконструкція школи №1 в місті Апостолове Дніпропетровської області була завершена наприкінці 2019 року, а в 2020 році стартувала президентська програма Велике будівництво, за якою подібні оновлення торкнулися десятків шкіл в усіх регіонах України.

Юрій Голик у Facebook опублікував фоторепортаж з Апостолового, який є наочною ілюстрацією перетворень в освітній інфраструктурі, що відбуваються в ході Великого будівництва.

– Як із сірої і похмурої будівлі школи зробити комфортний та сучасний освітній простір. Магія, – пише Голик.

Школа в Апостоловому була побудована більше 35 років тому і була класичним прикладом радянських шкільних будівель.

В ході реконструкції її перетворили на комфортний освітній простір, в якому застосували численні технічні й дизайнерські інноваційні рішення.

Будівлю школи було перероблено з застосуванням енергоефективних технологій.

У внутрішніх приміщеннях використали різне покриття підлоги для коридорів, класів і спортзалу.







У мережі показали фото однієї з перших шкіл, яка стала зразком для Великого будівництва / 2 фотографии

На сходинках розмістили таблицю множення і неправильні англійські дієслова, усі місця загального користування оснастили сучасним обладнанням, що зробило школу комфортною як для учнів, так і для вчителів.

Школу в Апостоловому здали зі всіма необхідними меблями, включно з жалюзі на вікнах у класах.

– Усе пізнається в порівнянні. Найнаочніша рубрика Було – Стало, – каже Голик про зміни, що відбулися в апостолівській школі.

Усього в Україні в рамках Великого будівництва упродовж 2021 року планується оновити 95 шкіл і 70 садочків.

В рамках Великого будівництва оновлюють стадіон за стандартами УЄФА

У рамках президентської програми Велике будівництво у Кривому Розі триває реконструкція стадіону Металург.

Замість аварійного спортивного об’єкта тут буде зведено сучасну спортивну арену.