В регіонах червоної зони карантину дозволили продаж аграрних добрив

В регіонах, які потрапили до червоної зони карантину, дозволили продаж добрив для аграрної сфери.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.

Зазначається, що дозвіл на торгівлю посадковим матеріалом стосується кольорів і рослин.

Натомість дозвіл на продаж саджанців уряд ухвалив ще 7 квітня.

Станом на п’ятницю, 23 квітня, у червоній зоні карантину перебувають одинадцять областей та Київ.

Червоний рівень епідеміологічної небезпеки тоді, коли протягом трьох днів на території області фіксують перевищення бодай двох показників.

Адаптивний карантин

Починаючи з 24 лютого, Україна повернулася до моделі адаптивного карантину, яка передбачає поділ на чотири карантинні зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену.

Комісія визначає, що у регіоні потрібно запроваджувати ту чи іншу зону карантину, якщо:

завантаженість ліжок в лікарнях становить понад 50% протягом п’яти днів поспіль;

середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить понад 11%;

показник зростання кількості випадків Covid-19 становить понад 10%.

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