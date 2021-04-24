Згідно із статтею 40 Конституції України, кожен має право відправляти письмові звернення до органів державної чи місцевої влади, де їхні заяви мають розглянути. Це можуть бути документи, написані індивідуально чи колективно.

Тобто, якщо у вас виникло якесь питання і ви вважаєте, що певний депутат чи орган влади має змогу його вирішити, то маєте право написати їм заяву з описом проблеми.

Факти ICTV розкажуть вам, як написати звернення до депутата.