Як написати звернення до депутата

Крок 1. Напишіть, кому адресоване звернення
Передусім вам потрібно визначитись, кому саме вам найкраще написати звернення. А для цього потрібно розібратись у питанні, яке вас непокоїть.
Наприклад, якщо це проблема, яка стосується лише вашого населеного пункту, то краще писати людині, яка працює в місцевих органах влади. Але якщо, на вашу думку, ця проблема масштабніша і стосується вже всієї України, то звернення варто писати на ім’я депутата Верховної Ради України.
Також подумайте, чи нардеп компетентний у вашому питанні. Тобто, якщо проблема стосується української медицини, то краще писати чиновникам, які працюють із законопроектами в цій темі або ж міністру охорони здоров’я.
Крок 2. Представтеся
У звернення має бути адресат та адресант. Якщо документ індивідуальний, то ви пишете своє прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання.
Якщо звернення колективне, то варто написати організацію або назву групи, від якої описується проблема. Можна зазначити місця проживання учасників. Підписи у такій заяві мають стояти від усіх, хто звертається.
Крок 3. Опишіть проблему
В основній частині звернення ви маєте написати питання, яке вас непокоїть. Описання проблеми має бути чітким та може бути підкріплене витягами з українського законодавства.
Крок 4. Запропонуйте вирішення
Якщо ви вже описуєте питання, то, очевидно, хочете, щоб депутат зробив якісь дії. Детально розкажіть, як ви бачите вирішення проблеми і як у цьому вам може допомогти чиновник.
Також, якщо ви до звернення додаєте якісь документи, не забудьте у заяві зазначити їхній перелік.
Крок 5. Вкажіть, куди надіслати відповідь
Наприкінці звернення варто написати, куди депутату після розгляду документа надсилати відповідь. Тому вкажіть фактичну адресу проживання, поштовий індекс або e-mail.
Крок 6. Поставте дату та підпис
Не забудьте поставити дату написання звернення та ваш підпис. А якщо заява колективна, то і підписи інших учасників.
Зразок Звернення до депутата by Дарина Реготун on Scribd