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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Львівська область з 26 квітня виходить з червоної зони карантину

карантин в україні

Львівська область виходить з червоної зони карантину. З 26 квітня на території регіону діятимуть обмеження жовтої зони.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з правилами адаптивного карантину, у жовтій зоні карантину закладам громадського харчування дозволять працювати з 7.00 до 24.00.  Але все ще буде заборонено проводити банкети у нічних клубах, ресторанах та кафе.

Спортивні та фітнес-клуби також працюватимуть, але тільки за умови, що вони зможуть забезпечити розміщення відвідувачів у кількості одна людина на 10 кв. м.

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Крім того, з 26 квітня громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі, без спецперепусток, але все ще буде заборонено перевозити пасажирів у кількості більшій, ніж місць для сидінь.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що це рішення виявилося несподіваним.

– Завтра зберемо міську комісію з надзвичайних ситуацій, яка видасть усі протоколи та подальші вказівки для роботи, – зазначив він.

Поділ на зони карантину

Станом на 25 квітня в 11 областях України та Києві діє червоний рівень епідемічної небезпеки.

Зокрема, до червоної зони карантину увійшли місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська області.

Детальніше про карантинне зонування в Україні – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Олег Немчінов

Фото: УНІАН

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