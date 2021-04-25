На травневі свята не буде додаткових карантинних обмежень – Шмигаль

На травневі свята в Україні діятиме адаптивний карантин, а додаткові обмеження уряд не планує запроваджувати.

Об це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки вона демонструє свою дієвість: цього тижня з червоної зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей, – підкреслив Шмигаль.

Очільник уряду також обговорив дотримання карантину на травневі свята з представниками Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій.

– Ми цінуємо та дякуємо її членам за розуміння й сприяння в протидії поширенню коронавірусу. Вкотре закликаємо українців проявити відповідальність, обачність і уникати масових скупчень на свята, – додав Денис Шмигаль.

Коли Київ вийде з червоної зони

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Київ може вийти з червоної зони вже 30 квітня.

За його словами, це залежить від дотримання карантинних обмежень.

Степанов також закликав не збиратися великими компаніями на травневі свята, а провести ці дні вдома.