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Як подати виправлену декларацію НАЗК
Факти / Україна / Суспільство
Дарина Реготун |
Як подати виправлену декларацію НАЗК

Як подати виправлену декларацію НАЗК

Щорічно певне коло осіб, які входять до списку людей, що зазначені у Законі України Про запобігання корупції, мають подавати до НАЗК свої декларації. У 2021 році це мали зробити до 31 березня включно.

Але що робити, якщо ви у своїй декларації знайшли помилку? Як можна її виправити та чи взагалі це можливо?

Факти ICTV розкажуть, як подати виправлену декларацію НАЗК.

Крок 1. Визначтесь, скільки днів минуло після подання декларації

За процедурою, якщо ви знайшли помилку в декларації і ще не минуло семи днів із дати її подання, то у вас ще є шанс відправити виправлений документ. Але зробити це можна не більше ніж тричі.

Для цього потрібно:

  • зайти в особистий електронний кабінет на сайті НАЗК;
  • знайти поле доданої декларації;
  • натиснути Подати виправлену декларацію.

Ці дії ви можете зробити і тоді, коли декларацію вже повністю перевірили працівники Національного агенства з питань запобігання корупції.

Крок 2. Зверніться в НАЗК

Якщо сім днів від подання декларації минули, слід звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції. Там детально описуєте усі неточності у вашому документі та надаєте підтвердження.

Помилки можуть прийняти лише після повної перевірки декларацій. Це стосується і документів про доходи за минулі роки.

Крок 3. Зачекайте відповіді від працівників НАЗК

Усі декларації проходять перевірку працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції. А тому, якщо ви все внесли правильно, то вони мають підтвердити дані.

Також у НАЗК рекомендують у разі запитань, які виникають під час заповнення декларації, звертатись у їхній контакт-центр: (044) 200-06-94.

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