Щорічно певне коло осіб, які входять до списку людей, що зазначені у Законі України Про запобігання корупції, мають подавати до НАЗК свої декларації. У 2021 році це мали зробити до 31 березня включно.

Але що робити, якщо ви у своїй декларації знайшли помилку? Як можна її виправити та чи взагалі це можливо?

Факти ICTV розкажуть, як подати виправлену декларацію НАЗК.