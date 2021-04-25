Як подати виправлену декларацію НАЗК

Крок 1. Визначтесь, скільки днів минуло після подання декларації
За процедурою, якщо ви знайшли помилку в декларації і ще не минуло семи днів із дати її подання, то у вас ще є шанс відправити виправлений документ. Але зробити це можна не більше ніж тричі.
Для цього потрібно:
- зайти в особистий електронний кабінет на сайті НАЗК;
- знайти поле доданої декларації;
- натиснути Подати виправлену декларацію.
Ці дії ви можете зробити і тоді, коли декларацію вже повністю перевірили працівники Національного агенства з питань запобігання корупції.
Крок 2. Зверніться в НАЗК
Якщо сім днів від подання декларації минули, слід звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції. Там детально описуєте усі неточності у вашому документі та надаєте підтвердження.
Помилки можуть прийняти лише після повної перевірки декларацій. Це стосується і документів про доходи за минулі роки.
Крок 3. Зачекайте відповіді від працівників НАЗК
Усі декларації проходять перевірку працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції. А тому, якщо ви все внесли правильно, то вони мають підтвердити дані.
Також у НАЗК рекомендують у разі запитань, які виникають під час заповнення декларації, звертатись у їхній контакт-центр: (044) 200-06-94.