Тиждень в Україні почнеться з дощів, снігу та заморозків. У високогір’ї Закарпатської області очікується третій рівень сніголавинної небезпеки.

26 квітня вночі температура повітря становитиме +1 – +6°С, на поверхні ґрунту – заморозки 0-4°, у західних та північних областях сильні заморозки в повітрі – 0-3°. На високогір’ї Карпат температура вночі становитиме -1-6°С.

У південно-західній частині країни та більшості центральних областей пройдуть дощі, в Карпатах – дощі з мокрим снігом.

У Києві вночі – без істотних опадів та заморозки в повітрі 0-2°С.

26 квітня удень температура становитиме +6 – +11°С, на Півдні та Сході країни – до +15°С, у Карпатах – +1-6°С.

В Україні, крім південного сходу, очікують невеликі короткочасні дощі. Вітер – переважно північно-західний, його швидкість сягне 3-8 м/с.

У Києві – невеликий короткочасний дощ та +8-10°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 26 квітня найвища температура була в 1926 році – +26,3°С , а найнижча – -2,8°С в 1948 році.

Уночі 27 квітня в південній частині країни та в східних областях температура повітря становитиме 1-6° тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0-3°С. На решті території – сильні заморозки в повітрі 0-3°С.

На високогір’ї Карпат температура вночі -1-6°С. У столиці, за прогнозом, заморозки в повітрі – 0-2°.

Дощ пройде лише в східних областях країни.

Удень у вівторок дощитиме, всюди, крім Заходу. Подекуди можливі грози. Вітер – переважно західний, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме +7-12°С. У Карпатах – +3-8°С, у Києві – близько +10°С.

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Джерело: ДСНС, Укргідрометцентр