Медики вважають, що послаблення карантинних обмежень у Львові передчасне, адже лікарні міста переповнені важкими хворими.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої Наталія Матолінець зазначила, що попри тенденцію до зниження кількості нових хворих спостерігається зростання кількості пацієнтів у більш складному стані.

За словами лікаря, 60-70% пацієнтів, які звертаються по допомогу, мають вкрай тяжкий або критичний перебіг хвороби.

– Я звертаюсь до всіх жителів та гостей міста напередодні Великодніх свят – давайте ми всі свідомо подумаємо і зробимо так, щоб максимально обмежити можливість великих скупчень людей, треба дотримуватись карантинних заходів, заходів особистої безпеки. Треба зробити так, щоб після Великодніх свят ми не потрапили в умови жорсткого локдауну, коли ми будемо боротись за кожне вільне додаткове місце. Будь ласка, будьте пильні, бережіть себе та своїх рідних, – розповіла Матолінець.

Мер міста Андрій Садовий також закликав львів’ян бути свідомими та зазначив, що на Великдень у Львові не планується жодних масових заходів.

Карантин у Львові

Рішенням комісії ТЕБ та НС, з 26 квітня Львів переходить до жовтої зони адаптивного карантину, відкриваються магазини, ТРЦ та заклади громадського харчування.

Повний перелік нових обмежень у Львові дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Львівська міська рада