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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

До 70% пацієнтів тяжкі: медики вважають зняття обмежень у Львові передчасним

реанцімація, лікарня

Медики вважають, що послаблення карантинних обмежень у Львові передчасне, адже лікарні міста переповнені важкими хворими.

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Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої Наталія Матолінець зазначила, що попри тенденцію до зниження кількості нових хворих спостерігається зростання кількості пацієнтів у більш складному стані.

За словами лікаря, 60-70% пацієнтів, які звертаються по допомогу, мають вкрай тяжкий або критичний перебіг хвороби.

– Я звертаюсь до всіх жителів та гостей міста напередодні Великодніх свят – давайте ми всі свідомо подумаємо і зробимо так, щоб максимально обмежити можливість великих скупчень людей, треба дотримуватись карантинних заходів, заходів особистої безпеки.

Треба зробити так, щоб після Великодніх свят ми не потрапили в умови жорсткого локдауну, коли ми будемо боротись за кожне вільне додаткове місце. Будь ласка, будьте пильні, бережіть себе та своїх рідних, – розповіла Матолінець.

Мер міста Андрій Садовий також закликав львів’ян бути свідомими та зазначив, що на Великдень у Львові не планується жодних масових заходів.

Карантин у Львові

Рішенням комісії ТЕБ та НС, з 26 квітня Львів переходить до жовтої зони адаптивного карантину, відкриваються магазини, ТРЦ та заклади громадського харчування.

Повний перелік нових обмежень у Львові дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Depositphotos

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