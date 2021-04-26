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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Дощі і нічні заморозки: погода в Україні на 26 квітня (КАРТА)

Дощі і нічні заморозки: погода в Україні на 26 квітня (КАРТА)

Погода в Україні 26 квітня буде дощовою. Без опадів буде тільки у деяких східних і південних областях.

У західних регіонах України стовпчики термометрів показуватимуть +7-9° вдень та до -3° вночі. Опади очікуються у всіх областях.

Водночас у південних регіонах синоптики прогнозують від +11° до +14° вдень, а вночі – до +5°. У східних областях стовпчики термометрів показуватимуть до +12-13° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до +3°.

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Опади прогнозують у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській і Харківській областях.

У центральних та північних регіонах України, згідно з прогнозами синоптиків, температура вдень становитиме до +10°, а вночі опуститься до -3°.

У Києві 26 квітня синоптики прогнозують дощ. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +10°, вночі до -2°.

погода в україні 26 квітня

Коли чекати потепління в Україні

До 27-28 квітня на українців очікують температурні коливання. Але вже з 28 квітня синоптики прогнозують потепління в Україні і підвищення температури на 3-5 градусів.

Хоча очікується, що погода на Великдень буде холодною, попри те, що свято випадає на початок травня.

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