Погода в Україні 26 квітня буде дощовою. Без опадів буде тільки у деяких східних і південних областях.

У західних регіонах України стовпчики термометрів показуватимуть +7-9° вдень та до -3° вночі. Опади очікуються у всіх областях.

Водночас у південних регіонах синоптики прогнозують від +11° до +14° вдень, а вночі – до +5°. У східних областях стовпчики термометрів показуватимуть до +12-13° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до +3°.

Опади прогнозують у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській і Харківській областях.

У центральних та північних регіонах України, згідно з прогнозами синоптиків, температура вдень становитиме до +10°, а вночі опуститься до -3°.

У Києві 26 квітня синоптики прогнозують дощ. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +10°, вночі до -2°.

Коли чекати потепління в Україні

До 27-28 квітня на українців очікують температурні коливання. Але вже з 28 квітня синоптики прогнозують потепління в Україні і підвищення температури на 3-5 градусів.

Хоча очікується, що погода на Великдень буде холодною, попри те, що свято випадає на початок травня.