Погода на тиждень в Україні з 26 до 30 квітня

В Україні в останні дні другого місяця весни очікуються дощі, грози та заморозки. На Заході, у Центрі й на Півночі денні позначки коливатимуться від +5 до +10. І лише на кілька градусів тепліше буде на Сході та на Півдні.

У понеділок, 26 квітня у південно-західній частині України, на півночі та в центральних регіонах пройдуть дощі. Погода буде холодною і похмурою.

На Заході температура повітря становитиме від +7 до +10 вдень та від -1 до +5 вночі. У більшості західних регіонів дощитиме.

На півночі буде похмуро, очікується короткочасний дощ, температура сягатиме вдень від +8 до +10 та вночі від 0 до +5.

На Сході та на Півдні синоптики прогнозують сприятливу погоду. Опадів тут не буде, а температура коливатиметься вдень від +12 до +14 тепла, вночі – від +3 до +6.

Погода у центральних областях буде теж похмурою, вдень можливий короткочасний дощ. Температура становитиме вдень від +8 до +10, а вночі від 0 до +5.

У вівторок, 27 квітня, також очікується холодна погода. Температура в південних і в східних областях України коливатиметься на рівні +8…+13 вдень та 0…+6 вночі.

У Центрі та на Заході можливі заморозки, температура становитиме вдень від +9 до +11, вночі від 0 до -3.

У середу, 28 квітня, синоптики прогнозують потепління та погоду без опадів у всіх областіх України. Однак вночі очікуються заморозки у деяких регіонах.

На Заході та у центральних областях температура повітря становитиме від +12 до +14 вдень, та від 0 до -3 вночі.

На Сході, Півночі та Півдні очікується температура вдень від +10 до +15, вночі – від 0 до +6.

У четвер, 29 квітня, також очікується потепління, але сонце весь день ховатиметься за хмарами. У західних регіонах можливі дощі з грозами.

На Заході температура повітря становитиме вдень +14…+19, вночі +3…+5, у Центрі та на Півдні країни – вдень від +12 до +17, вночі від +3 до +9.

У північних та східних регіонах вдень +12…+17, вночі від +3 до +5.

У п’ятницю, 30 квітня, погода знову погіршиться, дощі з грозами будуть на всій території країни, окрім Півдня та частини східних областей.

Температура повітря на Заході становитиме від +15 до +20 вдень та від +6 до +12 вночі.

У центральних та північних регіонах температура коливатиметься у межах +15…+21 вдень та +5…+9 вночі.

На Сході та Півдні без опадів та хмар, температура повітря вдень від +16 до +21, а вночі від +4 до +9.

Погода на Великдень 2021

На Великдень, 2 травня, погода не потішить українців теплом. Початок травня взагалі буде прохолодним. Про це свідчить прогноз народного синоптика.

Протягом місяця очікується кілька хвиль похолодання. Детальніше, якою буде погода на Великдень, дивіться на Фактах ICTV.