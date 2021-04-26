На позачергові засідання Ради винесено 14 важливих питань – Разумков

Цього тижня депутати Верховної Ради України проведуть чотири пленарних засідання.

Про це 26 квітня на засіданні погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Я розумію, що можуть бути і додаткові ініціативи стосовно позачергових засідань, але станом на сьогодні фракції за підписними листами поки що не зверталися, – заявив голова ВР.

Дмитро Разумков наголосив, що під час засідань буде розглянуто 14 особливо важливих для громадян України питань.

Засідання Ради в режимі онлайн

На початку квітня спікер українського парламенту пояснив, чому засідання Верховної Ради України не можна проводити онлайн.

За його словами, для цього необхідно змінити чинне законодавство.

Крім того, Мінціфри має розробити електронний продукт, який дасть змогу проводити пленарні засідання онлайн.