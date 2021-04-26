США можуть призначити спецпредставника щодо Донбасу – Єрмак

У США наразі розглядають можливість призначення спеціального представника щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Це один з кроків підтримки США.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтервю українському виданню.

Окрім того, за його словами, обговорюється і більш тісне співробітництво у військово-оборонній сфері, зокрема підтримка Штатами надання Плану дій щодо членства в НАТО Україні.

– Якщо говорити про конкретні кроки, то сьогодні активно обговорюється призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі, – повідомив Єрмак.

На думку очільника ОП, дуже важливо, щоб така людина з’явилася.

Водночас він зазначив, що тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації свідчать про те, що рішення щодо спецпредставника може бути ухвалено найближчим часом.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися протягом 24 годин у разі наявності загиблих внаслідок обстрілів на Донбасі. Водночас ніхто не має право відмовитися.

Також він пояснив, що процес обміну полоненими між Україною та ОРДЛО не рухається. Хоча Київ висловив готовність віддати п’ятьох людей.

Джерело: Liga.net