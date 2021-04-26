Україна вишле російського дипломата – дзеркальна відповідь на дії РФ

Україна вишле російського дипломата з країни за принципом взаємності.

Про це розповів прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії. Оголошення дипломата посольства України в Москві persona non grata позбавлене логіки, не має під собою жодних причин. Таке рішення лише підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення відносин з Україною, – зазначив Ніколенко.

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За його словами, на відповідь України чекати довго не доведеться.

– Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України, – додав прес-секретар МЗС України.

Персона нон грата

Міністерство закордонних справ Росії оголосило співробітника посольства України персоною нон грата.

До 30 квітня він повинен покинути територію країни.

Таке рішення – відповідь Російської Федерації на оголошення персоною нон грата співробітника посольства РФ у Києві.