Українських школярів звільнили від ДПА – Зеленський підписав закон

Українських школярів, які закінчують навчання у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

Відповідний закон № 1378-ІХ підписав президент України Володимир Зеленський.

Рішення ухвалене через пандемію коронавірусу, щоб зменшити ризики захворювання серед школярів.

Водночас учні мають право за власним бажанням пройти ДПА, серед іншого у формі ЗНО.

Скасування ДПА

17 березня МОН скасувало ДПА для учнів 4 та 9 класів. Це зробили через численні прохання батьків та освітян через складну ситуацію з пандемією коронавірусу.

У документі про освіту в учнів буде напис – звільнена/ий. На думку МОН, таке рішення дозволить організовано завершити навчальний рік.