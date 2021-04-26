З 26 квітня за рішенням комісії ТЕБ та НС, Львів переходить до жовтої зони адаптивного карантину, а обмеження значно пом’якшуються.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що відсьогодні дозволено працювати усім магазинам, ТРЦ, закладам громадського харчування та закладам культури (із заповненістю 50%).

З 27 квітня відновлюються пільги на проїзд у громадському транспорті, але діятимуть вони лише з 11.00 до 16.00.

З 5 травня учні середньої та старшої школи повернуться до очного навчання, відновлять позашкільні заходи.

– Міська комісія з надзвичайних ситуацій адаптувала свої рішення відповідно до жовтої зони. Але я благаю не забувати про здоровий глузд. У лікарнях справді є вільні ліжка. Їх буде ще більше, бо це політика міста – збільшувати фонд ліжко-місць. Але, разом з тим, наші реанімації переповнені. Державна комісія своїм позачерговим рішенням не може зупинити поширення епідемії. І ми за один день не стали всі здоровими і захищеними. Тому я прошу всіх бути обережними. Уникайте місць скупчення людей. Бережіть себе та своїх близьких, – звернувся до мешканців міста Садовий у Facebook.

Карантин в Україні

Львів знаходився у червоній зоні з 25 березня, зараз там залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська області.

У жовтій зоні, окрім Львова – Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області, а решта регіонів – у помаранчевій.

Джерело: Львівська міська Рада

Фото: Львівська міська Рада