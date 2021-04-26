Заяви Путіна про захист російськомовних людей на Донбасі це глибока фальш – Кравчук

Заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що нібито влада Кремля своїми діями на Донбасі захищає російськомовних людей – це глибока фальш. Адже наслідки російської агресії проти України – це 15 тис. загиблих і 1,6 млн переселенців.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук в ефірі одного українського телеканалу.

– Просторікування російської влади, зокрема пана Путіна, що вони турбуються про російськомовних людей, що вони просувають так званий русский мир – це глибока фальш. Адже 1,6 млн живих страждальців, плюс убиті на тій території, – пояснив він.

Кравчук наголосив, що потрібно припинити цю брехню і почати важкий шлях до встановлення миру.

Водночас він закликав росіян більше уваги приділяти своїм внутрішнім проблемам, а не подіям в Україні.

За його словами, нині на сході нашої держави є зруйновані будинки та зруйнована інфраструктура. А люди пішли звідти і сьогодні живуть в інших регіонах України та поза її межами.

– Вони не мають всіх умов для життя і праці. І хочу сказати, що серед цих людей всі – російськомовні, і більша частина – етнічні росіяни, – сказав Кравчук.

Напередодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляв, що наразі щонайменше 400 тис. жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей отримали російські паспорти.

На його думку, РФ може використати видачу своїх документів для вторгнення в Україну, щоб захистити “своїх громадян”.

Джерело: Дом