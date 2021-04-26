Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю трагічної аварії на Чорнобильській АЕС.

Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич одного разу сказала: Ми Чорнобиль не забули, ми його не зрозуміли.

Масштаби аварії, так само, як і масштаби її наслідків, досі залишаються невивченою сторінкою в історії.

П’ять документальних фільмів про Чорнобильську катастрофу, які ви могли пропустити, – далі у матеріалі.

Дзвін Чорнобиля

Це перший повнометражний фільм про Чорнобильську трагедію, знятий в травні-вересні 1986 року.

Радянський Мінатом загрожував авторам стрічки заборонити її назавжди, однак вже за декілька місяців після прем’єри фільм здобув призи авторитетних міжнародних кінофестивалів.

Окрім документальних кадрів четвертого реактора у фільмі зняли цінні інтерв’ю з жителями Чорнобильського та Поліського районів.

Чорнобиль: хроніка важких тижнів

Автори документальної стрічки сто днів провели поряд з пожежниками, енергетиками, військовими, дозиметристами й атомниками, що ліквідовували наслідки вибуху на ЧАЕС.

Режисер Укркінохроніки Володимир Шевченко зумів прорватися крізь перешкоди чиновників, і зйомки розпочалися вже 14 травня 1986 року.

Фільм також цінний тим, що містить раніше ніде не опубліковані кадри епіцентру вибуху.

Чорнобиль: зона майбутнього

Одна з останніх масштабних документальних стрічок українського виробництва.

Фільм вирізняється серед решти, оскільки розповідає не про минуле Чорнобиля, а про його майбутнє.

Експерти в різних сферах розповідають, як зона відчуження ще зможе послужити Україні, перетворившись у перший центр зеленої альтернативної енергетики.

Чорнобильська хроніка 1986

Це перший і головний фільм серії Чорнобильська атомна, знятий Науково-дослідним і конструкторським інститутом енерготехніки.

Підійде для тих глядачів, які хочуть дізнатися про логістику та головні завдання, що постали перед ліквідаторами в перші дні після аварії на ЧАЕС.

З наукової точки зору подається проблема побудови накриття враженої радіацією території станції.

Чорнобиль: як це було

Документальний фільм, знятий асоціацією Чорнобиль спільно з МВС України.

Робота присвячена усім пожежникам, працівникам міліції та військовослужбовцям внутрішніх військ МВС.

Інтерв’ю для фільму дали безпосередні очевидці Чорнобильської аварії, які мали лічені дні для недопущення трагічніших наслідків.