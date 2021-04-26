Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю трагічної аварії на Чорнобильській АЕС.
Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич одного разу сказала: Ми Чорнобиль не забули, ми його не зрозуміли.
Масштаби аварії, так само, як і масштаби її наслідків, досі залишаються невивченою сторінкою в історії.
П’ять документальних фільмів про Чорнобильську катастрофу, які ви могли пропустити, – далі у матеріалі.
Дзвін Чорнобиля
Це перший повнометражний фільм про Чорнобильську трагедію, знятий в травні-вересні 1986 року.
Радянський Мінатом загрожував авторам стрічки заборонити її назавжди, однак вже за декілька місяців після прем’єри фільм здобув призи авторитетних міжнародних кінофестивалів.
Окрім документальних кадрів четвертого реактора у фільмі зняли цінні інтерв’ю з жителями Чорнобильського та Поліського районів.
Чорнобиль: хроніка важких тижнів
Автори документальної стрічки сто днів провели поряд з пожежниками, енергетиками, військовими, дозиметристами й атомниками, що ліквідовували наслідки вибуху на ЧАЕС.
Режисер Укркінохроніки Володимир Шевченко зумів прорватися крізь перешкоди чиновників, і зйомки розпочалися вже 14 травня 1986 року.
Фільм також цінний тим, що містить раніше ніде не опубліковані кадри епіцентру вибуху.
Чорнобиль: зона майбутнього
Одна з останніх масштабних документальних стрічок українського виробництва.
Фільм вирізняється серед решти, оскільки розповідає не про минуле Чорнобиля, а про його майбутнє.
Експерти в різних сферах розповідають, як зона відчуження ще зможе послужити Україні, перетворившись у перший центр зеленої альтернативної енергетики.
Чорнобильська хроніка 1986
Це перший і головний фільм серії Чорнобильська атомна, знятий Науково-дослідним і конструкторським інститутом енерготехніки.
Підійде для тих глядачів, які хочуть дізнатися про логістику та головні завдання, що постали перед ліквідаторами в перші дні після аварії на ЧАЕС.
З наукової точки зору подається проблема побудови накриття враженої радіацією території станції.
Чорнобиль: як це було
Документальний фільм, знятий асоціацією Чорнобиль спільно з МВС України.
Робота присвячена усім пожежникам, працівникам міліції та військовослужбовцям внутрішніх військ МВС.
Інтерв’ю для фільму дали безпосередні очевидці Чорнобильської аварії, які мали лічені дні для недопущення трагічніших наслідків.