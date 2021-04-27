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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Дощі у східних та центральних областях: погода в Україні 27 квітня (КАРТА)

прогноз погоди_погода

Погода в Україні у вівторок, 27 квітня, буде переважно сонячною, проте прохолодною. Прогнозуються нічні заморозки, але вдень ​​морозів не буде.

На заході – мінлива хмарність, температура вдень – від +8° до +10°.

У північних областях також без опадів, стовпчики термометрів подекуди підіймуться до +11°.

У східних регіонах – переважно без дощів, лише у Донецьку можливі опади. Повітря цього дня прогріється до +13°.

У центрі також сонце потішить місцевих мешканців, дощі можливі лише у Дніпрі та Запоріжжі. Температура вдень – від +9° до +12°.

У південних областях пройдуть дощі, повітря прогріється лише до +11°.

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Погода на Великдень

Згідно з прогнозами синоптиків, українцям не варто чекати теплої погоди на Великдень.

Також травень не потішить сонцем та теплом.

Детальніше про погоду в Україні на Великдень 2021 читайте на Фактах ICTV.

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