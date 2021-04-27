У своїй кандидатській дисертації народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива використав довідку з підробленим підписом, а також зазначив наукові конференції, в яких не брав участі.

Як повідомляється в матеріалі Bihus.Info, для успішного захисту дисертації необхідно перед цим опублікувати кілька наукових статей і виступити на наукових конференціях.

У дисертації Кива збрехав про виступи на науково-практичних конференціях – депутат назвав ті сторінки збірок, яких насправді не було.

Наприклад, нардеп написав, що матеріал із виступів опубліковано в збірнику на сторінках 152-154, проте в самому збірнику насправді було лише 144 сторінки.

Крім цього, для захисту дисертації Кива надав низку довідок, які нібито підтверджують, що свої наукові напрацювання він застосовує на практиці. Одну з таких довідок видала громадська організація Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління. Але в Bihus.Info з’ясували, що підпис на цьому документі – підроблений.

Коли журналісти звернулися до цієї ГО за коментарем, відповіді не отримали. Однак через два дні інститут, де мав захищати роботу Кива, змінив файл з дисертацією і зазначив зовсім інше прізвище людини, яка підписувала довідку.

Також журналісти наголосили, що у своїй роботі нардеп вдавався до вживання вигаданих термінів і неправильно посилався на першоджерела.

Дисертація Киви

Нардеп Кива захистив кандидатську дисертацію квітня, але не без проблем.

Під час захисту депутату поставили запитання, однак він на нього так і не відповів. Кива лише зазначив, що на всі запитання, мовляв, відповість у наступній науковій роботі. Зазначимо, його науковий ступінь ще має затвердити Міністерство освіти та науки.

Тема дисертації Киви – Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України). Це звання дає змогу отримувати певні доплати до зарплат на державних і педагогічних посадах.

Джерело: Bihus.Info